В Северодонецке убирают металлоконструкцию, которую незаконно поставили под покровом ночи. ФОТО

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Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры следственными местного отдела полиции осуществляется досудебное расследование по  уголовному производстве по факту самовольного занятия земельного участка в охранной зоне (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины). 

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Так, в ночное время суток 18 февраля   2020 года неизвестные лица самовольно заняли земельный участок вблизи перекрестка проспекта Гвардейского и улицы Курчатова и незаконно установили временное сооружение — металлическую конструкцию общей протяженностью 32 метра. Указанный объект, вероятно, предназначался для обустройства торговых павильонов.

Металлоконструкция размещена на несформированном земельном участке, находящемся в коммунальной собственности территориальной общины.

Северодонецкий городской суд области 2   марта   2020 года  удовлетворил ходатайство об аресте   незаконно установленного объекта.

В настоящее время проводится   демонтаж временного сооружения и приняты меры для сохранения последнего в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве.

Следствием устанавливаются лица, причастные к указанному уголовному преступлению.

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