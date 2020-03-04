В Северодонецке убирают металлоконструкцию, которую незаконно поставили под покровом ночи. ФОТО

Под процессуальным руководством Северодонецкой местной прокуратуры следственными местного отдела полиции осуществляется досудебное расследование по уголовному производстве по факту самовольного занятия земельного участка в охранной зоне (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины).

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

Так, в ночное время суток 18 февраля 2020 года неизвестные лица самовольно заняли земельный участок вблизи перекрестка проспекта Гвардейского и улицы Курчатова и незаконно установили временное сооружение — металлическую конструкцию общей протяженностью 32 метра. Указанный объект, вероятно, предназначался для обустройства торговых павильонов.

Металлоконструкция размещена на несформированном земельном участке, находящемся в коммунальной собственности территориальной общины.

Северодонецкий городской суд области 2 марта 2020 года удовлетворил ходатайство об аресте незаконно установленного объекта.

В настоящее время проводится демонтаж временного сооружения и приняты меры для сохранения последнего в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве.

Следствием устанавливаются лица, причастные к указанному уголовному преступлению.