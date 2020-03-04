Экс-главарь «ДНР» Трапезников официально стал мэром Элисты в России

Бывшего главаря так называемой «ДНР» Дмитрия Трапезникова официально назначили мэром российского города Элиста в Калмыкии.

Об этом сообщается на сайте администрации города, передает Обозреватель

«В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов», – сказано в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2019 года Трапезникова назначили и.о. главы Элисты по рекомендации руководителя Калмыкии Бату Хасикова. Это спровоцировало протесты жителей города, которые потребовали отставки человека «грязной репутации».