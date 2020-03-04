Экс-главарь «ДНР» Трапезников официально стал мэром Элисты в России

8

Бывшего главаря так называемой «ДНР» Дмитрия Трапезникова официально назначили мэром российского города Элиста в Калмыкии.

Об этом сообщается на сайте администрации города, передает Обозреватель

Дмитрий Трапезников был главарем террористов "ДНР"

«В ходе процедуры открытого голосования главой администрации города Элисты был назначен Дмитрий Викторович Трапезников. Решение было принято большинством голосов», – сказано в сообщении.

Напомним, что в сентябре 2019 года Трапезникова назначили и.о. главы Элисты по рекомендации руководителя Калмыкии Бату Хасикова. Это спровоцировало протесты жителей города, которые потребовали отставки человека «грязной репутации».

comments powered by HyperComments