За прошедшие сутки на Луганщине найдено 30 артиллерийских снарядов

За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 1,72 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 30 артиллерийских снарядов. Работы проводились в Попаснянском, Станично — Луганском районах и в г.. Рубежное.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Спасатели напоминают:

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства: