За прошедшие сутки на Луганщине найдено 30 артиллерийских снарядов

За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 1,72 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 30 артиллерийских снарядов. Работы проводились в Попаснянском, Станично — Луганском районах и в г.. Рубежное.
Об этом сообщает областное спасательное ведомство
Спасатели напоминают:
Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.
При обнаружении взрывоопасного устройства:
- Немедленно сообщите дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101 или 102).
— Не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей.
— прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.
— не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).
— Дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.