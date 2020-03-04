За прошедшие сутки на Луганщине найдено 30 артиллерийских снарядов

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За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области проверено 1,72 га местности, где обнаружено, изъято и впоследствии уничтожено 30 артиллерийских снарядов. Работы проводились в Попаснянском, Станично — Луганском районах и в г.. Рубежное.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство

Спасатели напоминают:

Разминированием, обезвреживанием или уничтожением взрывоопасных предметов занимаются исключительно подготовленные специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ.

При обнаружении взрывоопасного устройства:

  • Немедленно сообщите дежурным службам органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101 или 102).
    — Не подходите к предмету, не прикасайтесь и не передвигайте его, не допускайте к находке других людей.
    — прекратите все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета.
    — не пользуйтесь средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв).
    — Дождитесь прибытия специалистов, укажите место находки и сообщите время ее обнаружения.
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