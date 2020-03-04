В сети появилось видео последствий обстрела Красногоровки

Штаб ООС выложил видео последствий обстрела Красногоровки членами НВФ 2 марта. Ролик находится на странице штаба в Фейбук.
Украинские бойцы отмечают активизацию противника и увеличение обстрелов с их стороны, передает ДонПресс
«По позициям нашим работают каждый день с применением противотанковых гранатометов и 120 калибра минометов. Ударили по жилым районам. Последние все свои обстрелы они все корректировали с БПЛА. Они должны были видеть, куда работают.»
Местные жители пожаловались, что снаряды прилетали им во дворы, сильно повредили шифер на крышах и окна. Кроме того, одна пожилая женщина получила ранения глаз, сотрясение мозга и контузию. Вторая лишь чудом осталась невредимой.
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«Я смотрела телевизор, еще не вставала. Когда что-то „бабах“! Хата задрожала. А потом как бахнуло! Я думала, у меня сердце выскочит. Выхожу, стекло затарахтело — у кумы вылетело окно, второе побилось. Земли полно. Меня часа два колотило. Страсти Господние! А только вышла — они из автоматов стреляют»