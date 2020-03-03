Ветеран АТО назвал вероятную причину обострения на Донбассе

От обстрела НВФ в городе Красногоровка (Марьинский район Донецкой области) пострадала 73-летняя женщина – за время войны на Донбассе она получила ранения уже в третий раз.

Об этом рассказал ветеран АТО Андрей Рымарук в эфире ObozTV. Он обратил внимание, что сейчас вооруженные силы РФ особо активизировались в районах разведения сил.

«Недавно обстреляли Станицу Луганскую на линии разведения, довольно регулярно обстреливают направление Талаковки – вероятной следующей точки разведения», – отметил Рымарук.

Красногоровка, уточнил он, также находится на линии разграничении.

«В Красногоровке школа, где учатся более 350 детей! Не дай Бог, один из снарядов мог бы попасть в том направлении. А школу только-только восстановили, там активно проходят занятия», – выразил обеспокоенность ветеран АТО.

«Почему они это делают? Они хотят вызвать у нас соответствующую реакцию, чтобы мы открыли огонь в ответ. Мы пока этого не делаем», – подчеркнул он.

Рымарук связал активизацию обстрелов со встречей в «нормандском формате», которая запланирована на весну этого года.

«Историческая тенденция, что перед всеми такими встречами – Нормандия, Минск – всегда идет активизация боевых действий на востоке. Враг обстреливает как гражданское население, так и вообще всю линию разграничения. Т.е. российские войска включают всю свою артиллерию, пытаясь нанести максимальный урон вооруженным силам Украины и мирным территориям», – констатировал он.

Последствия обстрела Красногоровки/ facebook.com/28brigade