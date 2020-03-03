«Скорые» дежурят на КПВВ в Донецкой и Луганской областях, — МинВОТ

С 27 февраля на КПВВ в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания в случае необходимости экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Представителями ОО «Пролиска» было зафиксировано нахождение на КПВВ бригад экстренной (скорой) помощи с автомобилем и медицинскими работниками, в которую могут обращаться лица, нуждаются в медицинской помощи на КПВВ «Станица Луганская» и в отдельные часы работы КПВВ в Донецкой области.
В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ умерло более 50 человек, в 2019 году — более 40. Большинство из них были лицами пожилого возраста. Также нередко фиксировались случаи госпитализации в медицинские учреждения пациентов с КПВВ, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
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«С начала вооруженного конфликта медицинская помощь на КПВВ предоставлялась благодаря гуманитарным организациям. В то же время вопрос обеспечения качественной медицинской помощи и доступа к медицинским услугам на линии разграничения является одним из главных приоритетов деятельности правительства Украины. Задача — обеспечить доступ к качественной медицине в соответствии с нормативами реагирования. Вопросы медицинского транспорта поднимались во время всех посещений КПВВ » , — рассказал советник Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артем Салихов.