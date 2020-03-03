Прокуратура показала фото уничтоженного вражеской ракетой грузовика ВСУ

Прокуратура Луганской области совместно со следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и работниками оперативно-тактической группировки «Север» задокументировали результаты обстрела автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ в Луганской области. По данному факту начато уголовное производство.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области

По данным следствия, 1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовому автомобилю, который развозил продукты питания. Приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела. В непосредственной близости от места обстрела — жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно.

В результате попадания снаряда в кабину служебного автомобиля Вооруженных Сил Украины один военнослужащий погиб, еще четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

С начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих, 63 человека получили ранения, за аналогичный период 2019 — 6 погибших и 45 раненых.