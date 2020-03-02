На Луганщине пограничники задержали двух нарушителей границы

В минувшие выходные пограничники Луганского задержали двух человек, которые пытались незаконно попасть в Украину.

Об этом сообщает Восточное региональное Управление ГПСУ Украины.

Так, пограничники Луганского отряда, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил, в районе населенного пункта Сиротино задержали гражданина России. Он пытался незаконно попасть в Украину чтобы избежать уголовной ответственности на территории РФ. По его словам, в России он был осужден за убийство.



А у населенного пункта Герасимовка охранниками государственных рубежей был задержан гражданин Украины. При себе мужчина имел фейковые документы, выданные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Задержать нарушителя пограничникам помогли местные жители, именно они заметили и проинформировали пограничников о движении неизвестного со стороны границы.