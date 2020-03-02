В Станично-Луганском лесхозе планируют высадить леса на площади 250 га: работы уже начались

С первых чисел марта лесоводы ГП «Станично-Луганского опытного лесоохотничьего хозяйства» начали весеннюю лесокультурную кампанию.

Об этом сообщается на страничке предприятия в соцсети.

«Этой весной в лесхозе планируется создать новые насаждения на площади 250 га, в том числе будут воспроизведены леса, на вырубках площадью 150 га. Кроме того, на площади 250 га посадок прошлых лет будет проведены мероприятия по дополнению лесных культур, ведь прошлогоднее лето было очень жарким и часть сеянцев погибла, теперь их следует обязательно заменить новыми», — сказано в сообщении.

Для этих целей в лесхозе выращено стандартных сеянцев 2362,3 тыс. шт. Данного количества вполне хватит для проведения нынешней посадки лесов. А подготовка почвы была проведена лесничествами еще осенью 2019 года.