В Минкульте представили новый телеканал для оккупированных территорий

Министерство культуры презентовало новый телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, его название — «Дом».

Участие в презентации приняли и.о. гендиректора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, а также заместители главы Офиса президента Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко, сообщает Громадське

Когда и как будет работать

Новый телеканал вещает с 1 марта в тестовом режиме.

«54% на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% — к украинским сайтам», — заявила Островская.

По ее словам, одна из целей канала — «деоккупация сознания» украинских граждан.

Потураев отметил, что телеканал будет транслироваться только на оккупированные территории, то есть на свободной части страны смотреть его не удастся.

Контент, который будет транслировать «Дом»

Островская заявила, что контент получат от медиагруппы «1 + 1 media», «StarLight Media», «Inter Media Group», «Медиа Группа Украина». Это все развлекательный контент.

Отдельно она отметила, что примерно 15% контента будет от студии «Квартал 95». Потураев подчеркнул, что его привлекали не напрямую в студии, а он шел в пакете с группой «1 + 1 media».

«Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти самый премиальный контент — в частности, сериалы, спортивные трансляции и т.д.», — рассказал Тимошенко.

Он добавил, что в ближайшее время на канале «Дом» планируют запустить собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он полностью выйдет на собственное производство, уверяет заместитель главы ОП.

«Так что канал транслирует контент других медиагрупп, он транслируется только в цифровом телевидении. На спутнике и в кабеле будет только тогда, когда будет собственное производство », — уточнил он.

Язык и редакционная политика

По языку канала «Дом» Тимошенко заявил: «У нас не стоит вопрос, на каком языке будет вещать канал. Ведущие и гости будут общаться как на русском, так и на украинском ».

Костюк добавил, что новости будут выходить и на русском, и на украинском, они будут как общенациональные, так и региональные.

Потураев заверил, что редакционная политика канала «Дом» не будет повторять тезисы российской пропаганды.

«Никто на этом канале не будет говорить о« повстанцах »,«гражданской войне »и не будет называть российские танки« «розовыми Единорогами», которые приехали с любовью, from Russia with love», — сказал он.

По словам депутата, рекламировать канал планируют на пунктах пропуска с оккупированными территориями: «Будет« раздатка »на пунктах пересечения на линии разграничения — она ​​недорогая, но эффективная».

Островская рассказала, что сейчас на линии соприкосновения уже есть 3 корпункта канала «Дом», но сеть планируют расширять.

Потураев пояснил, что этот канал создали на базе иновещания UATV, а не на базе каналов «UA Донбасс» и «UA: Крым», ибо в противном случае его нельзя было наполнять контентом ведущих медиагрупп.

Бюджет и гендиректор

Максимчук рассказал, что на 2020 год бюджет канала вместе с агентством «Укринформ» составляет 257 000 000 гривен. По его словам, «Дом» рассчитывает на сотрудничество с Общественным, а также ведет переговоры с международными партнерами и донорами.

По словам заместителя министра культуры, конкурс на должность гендиректора канала завершится 12 марта, документы принимают до 4 марта, после этого «будет заслушивание кандидатов и назначения по процедуре».

Костюк также подтвердил, что режиссер Алексей Кирющенко (в частности режиссер сериала «Слуга народа») консультировал новый телеканал.

«Это история о консультировании. Кирющенко имеет большой медийный опыт … У нас есть цель — борьба за умы и сердца, туда приобщены люди, которые знают этом », — сказал он.

Заместитель главы ОП добавил, что режиссер также вправе претендовать на пост главы канала и участвовать в конкурсе.

Консультанты по каналу Медведчука

Тимошенко подтвердил, что журналистов канала консультируют работники телеканала «112 Украина» , который принадлежит соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

«Да, там (на канале« Дом »- ред.) есть люди с ICTV,« 112-го »,« Прямого »и других телевизионных групп. И я не понимаю, почему мы как профессионалы говорим, что если человек работал на «112-м» канале, то он не может быть профессионалом на другом телеканале? », — сказал Тимошенко.

Заместитель главы ОП удивлен вниманием к этой теме: «Я не понимаю, почему вас так беспокоят ведущие« 112-го канала »или NewsOne, потому что на этом канале и так уже работают советниками люди с телеканала« Прямой ». Неужели нам нужно поэтому ставить вопрос, что они будут выражать позицию прошлого президента Порошенко Петра Алексеевича? ».