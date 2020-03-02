Фторопласт и его свойства

Фторопласт, купить в Украине который сегодня не является проблемой, представляет собой полимерный материал, который получен химическим способом и характеризуется широким спектром механических свойств, великолепными диэлектрическими характеристиками, высокой прочностью, низким коэффициентом трения и износом, атмосферостойкостью, коррозионной и радиационной устойчивостью, а также проницаемостью для легких газов. Фторопластовые листы предназначены для производства уплотнительных, электроизоляционных, антифрикционных и химически стойких конструкционных элементов, которые используются в различных сферах промышленности, в том числе для пищевой отрасли и медицины, в качестве деталей технологических устройств путем механической обработки.

ПТФЭ устойчив ко всем кислотам, щелочам, растворителям, нефтепродуктам, водяному пару. Данный инертный материал поддаётся влиянию только щелочных расплавленных металлов и их растворов в аммиаке, элементарном фторе и трифториде хлора. Фторопластовые листы предназначены для эксплуатации в качестве подкладочных и прокладочных материалов; в мостовых балках, несущих стальных конструкциях и трубопроводах. Стержни и диски, изготовленные прессованием и последующей термообработкой, предназначены для изготовления герметизирующих, противоскользящих и химически стойких конструкционных элементов, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности, а также для создания электротехнических и антикоррозийных изделий. Детали из стержней и дисков изготавливаются механической обработкой. Фторопласт также используется для производства труб и фитингов для трубопроводов и для транспортировки агрессивных сред.

Ф-4 — один из лучших высокополимеров и самый распространенный материал из всех фторсодержащих полимеров. У него чрезвычайно низкий коэффициент трения, значение которого не зависит от температуры. ПТФЭ считают также одним из наилучших диэлектриков и обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к дуге напряжения; может работать непрерывно до + 250 ° C. Материал является наиболее устойчивым из всех известных пластиков ко всем кислотам минеральным и органическим, основаниям, органической природы растворителям, окислителям, газам и иным агрессивным средам.

Фторопласт характеристики имеет следующие:

1. Относительно высокий показатель коэффициента теплового расширения.

2. Отличная радиационная стойкость.

3. Хорошие показатели трения и износа.

4. Высокая химическая стойкость практически ко всем агрессивным средам.

5. Механическая прочность.

6. Обрабатывается отменно точением, сверлением, фрезеровкой и шлифовкой.

7. Чрезвычайно низкий коэффициент трения.

8. Отличные барьерные свойства.

9. FDA совместимый.

10. Низкое водопоглощение.

11. Жесткость.

12. Высокая прочность на растяжение.

13. Физиологическая и биологическая инертность.

14. Низкая диэлектрическая проницаемость и высокая прочность.