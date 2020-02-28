На Луганщине задержана женщина, которую подозревают в сотрудничестве с НВФ

Военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали женщину, которая подозревается в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС

Жительница населенного пункта Успенка Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь блокпост возле села Городище, что на Луганщине. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности».