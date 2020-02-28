В Попаснянском областном психоневрологическом интернате спасатели провели тактико-специальные учения

28 февраля на территории коммунального учреждения «Попаснянский областной психоневрологический интернат» прошли тактико-специальные учения по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА



Учения проводились силами структурных и подчиненных подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области, а именно: 30-й и 44-й государственными пожарно-спасательными частями Попаснянского района.

Также к участию в учениях присоединились представители Попаснянской райгосадминистрации во главе с руководителем аппарата Викторией Поповой.



По тактическому замыслу произошло возгорание на втором этаже второго корпуса в комнате 201. На момент возгорания, по легенде, в интернате находилось 17 человек подопечных. Силами работников заведения, после объявления пожарной тревоги, были эвакуированы из помещения 15 из 17 подопечных, среди которых — двое лежачих больных. Еще двух, которые якобы не смогли выбраться из помещения, должны были найти и вывести спасатели.



Присутствующим продемонстрированы действия пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожаров на объектах закрытого типа вроде психоневрологического интерната, работа с пневматическим инструментом, основное пожарно-спасательное оборудование, снаряжение спасателей и их готовность слаженно и профессионально действовать при проведении спасательных работ.



Сотрудники Попаснянских участков ГСЧС вместе с работниками неотложной скорой помощи и представителями Попаснянского отделения полиции отработали комплекс мероприятий по ликвидации имитированного пожара с учетом различных сценариев развития ситуации.

Также проверено обустройство путей эвакуации, правильность ее организации и знания коллективом Попаснянского психологического диспансера того, как действовать в случае возникновения пожара.