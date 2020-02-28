За убийство матери своей сожительницы северодончанин осужден на 11 лет лишения свободы

Прокурорами Северодонецкой местной прокуратуры поддержано публичное обвинение и доказана в суде виновность 37-летнего жителя г. Северодонецка в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины) .

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.



По материалам следствия, в июне 2019 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с матерью своей сожительницы начал наносить ей удары кулаками в лицо и после преодоления сопротивления причинил женщине многочисленные тяжелые телесные повреждения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый, несмотря на полноту собранных и представленных суду доказательств, полностью отрицал свою вину.

Северодонецкий городской суд Луганской области поддержал позицию стороны обвинения и назначил убийце наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня провозглашения приговора).