С начала суток в зоне ООС был ранен украинский военный

Сегодня, 28 февраля, в зоне операции Объединенных сил получил ранения в результате обстрелов украинский военнослужащий.

Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны Украины.

«Ночью российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного , что на Донецком направлении .

После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку Новотошковского , что на Луганском направлении . Учитывая продолжительность этого обстрела — почти час — наши воины ответили противнику по вооружению, не запрещенного договоренностями.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранения«, — сказано в сообщении.

Напомним, что вчера, 27 февраля, в результате обстрелов погиб военнослужащий 1973 года рождения, еще один был ранен.