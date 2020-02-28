Реконструкция пойменного моста №1 в Северодонецке: работ осталось на четыре месяца. ФОТО

С наступлением благоприятных погодных условий продолжились работы по строительству-реконструкции при софинансировании Государственного фонда регионального развития и Северодонецкого городского совета пойменного моста №1, что находится на автодороге между Северодонецком и Лисичанском.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

И.о. городского головы Вячеслав Ткачук заявил, что сейчас ожидается возобновление финансирования со стороны ГФРР, кроме того депутаты предварительно выделили более 2-х миллионов гривен на софинансирование строительных работ, что позволило практически не останавливать строительство.

«Сегодня подрядчик проводит строительно-монтажные работы по реконструкции моста только за средства городского бюджета. В ближайшее время начнутся бетонные работы на пролетных строениях. Есть вопрос, который нужно решить — устройство асфальтобетонного покрытия на примыканиях к мосту. Его нужно решить с балансодержателем прилегающей дороги — облавтодором. Будем обращаться к ним и облгосадминистрации по капитальному ремонту участка этой дороги.», — сообщил Ткачук.

Генеральный подрядчик по реконструкции пойменного моста № 1 — директор ООО «Строительно-монтажная фирма« Технология » Сергей Капленко отметил, что остается обустроить деформационные швы Maurer, проезжую часть, пролетное строение, а также устройство ограждения и наружного освещения, устройство локальных очистных сооружений, демонтаж подъездной дороги и обустройство асфальтобетонного покрытия.