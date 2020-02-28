В Рубежном задержан мужчина по подозрению в убийстве

Подозреваемым оказался 46-летний местный житель. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

Сегодня, ночью, в Рубежанский отдел полиции поступило сообщение о том, что в домовладении по ул. Славянская с ножевыми ранениями обнаружен труп 37-летнего мужчины.

В результате проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий уже к утру был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Следователями проводятся неотложные следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры по установлению всех обстоятельств и мотивов убийства, а также решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей