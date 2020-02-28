В Луганской области создадут допместа в детских садиках: в каких городах и районах

О реализации стратегических задач развития системы образования Луганской области до 2022 года во время заседания коллегии рассказал директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк.
Спикер отметил, что в соответствии со стратегическими задачами запланировано открытие дополнительных групп в учреждениях дошкольного образования как того требует общество, сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
В частности, в Северодонецке создадут 120 мест, по 20 в Марковском и Попаснянском районах, а также в Чмыровской объединенной территориальной громаде 50 мест и Беловодской — 110.
Юрий Стецюк отметил, что в компетенцию органов местного самоуправления по развитию общего среднего образования относятся:
-создание условий для безопасного питания детей в учебных заведениях;
-осуществление мероприятий по оптимизации школьной сети путем создания академических лицеев и профильных школ;
-увеличение количества опорных школ в сельской местности на 7 единиц;
-Обновление парка школьных автобусов
-определение участков дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих первоочередного ремонта, которыми подвозят учеников школьные автобусы;
-обеспечение доступа к качественному образованию детей с особыми образовательными потребностями.
Приоритетными направлениями работы Департамента образования и науки является улучшение материально-технической базы, предоставление детям качественных образовательных услуг, социально-правовой защиты, создания комфортных условий для соискателей образования в учреждениях областной коммунальной собственности.
Так, одна из задач Департамента — реформирование системы институционального ухода детей области в соответствии с реализацией второго этапа Национальной стратегии реформирования системы институционального ухода и воспитания детей на 2017-2026 годы.
Отмечено, что за последние три года сеть учреждений профессионального (профессионально-технического) образования претерпела значительные изменения. Количество фактически работающих уменьшилась на пять единиц за счет их реорганизации путем присоединения (укрупнения) другими заведениями. В частности, по одному заведению в Рубежном и Кременной, три — в Лисичанске.
Дальнейшее сокращение численности учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в области не предвидится.
Также, стратегически определены меры по модернизации учреждений профессионального (профессионально-технического) образования путем создания, в том числе, современных технических центров в рамках проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины» на базе Марковского профессионального аграрного лицея и Высшего профессионального училища № 94.
Следует отметить, что на территории области, подконтрольной украинской власти, в 2019 году работало 270 учреждений дошкольного образования (15,5 тыс. детей), 275 учреждений общего среднего образования (55,0 тыс. детей), 19 учреждений профессионального (профессионально-технического ) образования (4,8 тыс. студентов) и 23 высшего образования I-IV уровней аккредитации (22,4 тыс. студентов).
Из 11 учреждений областной коммунальной собственности: 4 — санаторные, 4 — специальные, 1 — общеобразовательный, спортивный и военный лицей-интернат.
Сергей Гайдай заявил, что вопрос приобретения школьных автобусов, термомодернизации учебных заведений и проведения аудита противопожарной безопасности возьмет под личный контроль.comments powered by HyperComments