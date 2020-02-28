«Кремль окопался в ОРДЛО»: российский публицист дал прогноз по Донбассу

Проект «Новороссия» провалился в 2014 году и окончательно закрыт.
Такого мнения придерживается российский политолог и журналист Леонид Радзиховский.
«Никакого «проекта Новороссия» уже не существует, он был закрыт еще в 2014 году, и закрыт совершенно безотносительно к тому, что хочет и что думает Путин. По-факту, Путин не идиот и не религиозный фанатик, он — прагматичный политик. В 2014 он столкнулся с сопротивлением, а также просто с ожиданием сопротивления со стороны Восточной Украины — то есть именно тех областей, которые должны быть в составе «Новороссии». Тогда Путин понял, что они не горят желанием быть в составе Российской Федерации. И все, после этого проект «Новороссия» был закрыт. И теперь неважно, что он думает об Украине и украинцах, есть такое государство или нет, есть такой народ или нет. Важны не мнения и позиции, а поступки. Поэтому, наткнувшись на сопротивление в 2014 году, Путин окопался на Донбассе там, где население действительно поддерживало Россию», — сообщил Леонид Радзиховский в комментарии «Апострофу».
Также публицист считает, что теперь у президента РФ Владимира Путина есть два варианта развития событий.
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«Проект «ЛДНР» с самого начала был тупиковым. Уже очевидно, что включения Донбасса в состав Украины на тех условиях, которых хочет Россия — не будет. А значит, остаются 2 варианта. Сохранение статуса-кво в полном объеме — с перестрелками, или сохранение статус-кво с установлением «режима тишины». На самом деле в установлении режима тишины заинтересованы обе стороны — и Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Ведь от перестрелок, в которых погибает по 3-5 человек, Путин никакой выгоды не имеет. Гипотезу о том, что Путин садист и пьет человеческую кровь, я не разделяю. А вот вреда от активизации боевых действий хватает. Потому что на Западе Путина ругают, подчеркивая, что война, во всей серьезности этого слова, продолжается. А поскольку война продолжается, то Запад не может отменить санкции. И возразить тут Путину нечего. Поэтому он и заинтересован в установлении режима полной тишины — такого, как на границе Грузии и Абхазии и такого, как у Молдовы с Приднестровьем», — отметил Леонид Радзиховский.