Сюр по-«ЛНРовски»: «атамана» Козицына награждала «медалью» экс-пленница казаков

Главаря «Всевеликого Войска Донского» Николая Козицына группировка «ЛНР» наградила «медалью» «За участие в Чернухино-Дебальцевской операции».

Козицын за своей «наградой» на неподконтрольную территорию Луганщины не приехал. Ему «медаль» передала «делегация ЛНР», которая приехала в российский Новочеркасск, где сейчас живет «атаман».

Интересно, что в составе «делегации» была бывший «мэр» Хрустального (Красный Луч), а сейчас «помощница» главаря «ЛНР» Марина Филлипова. Та самая, которую в октябре 2014 года похитила и пять месяцев держала в плену группировка Сергея Косогорова, более известного в городе как «Косогор»,главарь некоего «особого отдела» «атамана» Козицына. Вместе с Филлиповой был похищен некий «атаман» В. Петров. Целью всей этой «операции» в 2014 году было распространение «влияния» Козицына на неподконтрольные города и контролирование добычи и сбыта угля в Антрацитовском районе.

«Подонок Козицын не то чтобы медали не заслуживает, он заслуживает тюрьмы, хотя бы за то, что его банды вытворяли в 2014 году в Антрацитовском районе (и не только там). Самое забавное то, что медаль Козицыну вручала Марина Филиппова, которую в том же 2014 году пять месяцев держали на подвале как раз по приказу «атамана»», — заявил источник «Луганский инсайд» в телерамм-канале.