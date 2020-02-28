Стратегия развития Луганской области на 2021-2027 годы: что планируют сделать и за сколько

В сегодняшнем заседании коллегии Луганской облгосадминистрации участвуют Вице-премьер-министр Украины — Министр развития громад и территорий Украины Денис Шмыгаль, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, председатель Луганской областной государственной — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Коллегия облгосадминистрации утвердила «Стратегию развития Луганской области на 2021-2027 годы».

Обращаясь к членам коллегии, Вице-премьер-министр Украины — Министр развития громад и территорий Украины отметил:

«Разработка Стратегии развития Луганской области совпадает с разработкой Государственной социально-экономической стратегии. Это очень хорошо, ведь мы хотим государственный фонд регионального развития сделать действительно фондом экономического возрождения регионов. Выделять конкретный ресурс под конкретные стратегические для страны цели ».

Первым этапом реализации Стратегии является План мероприятий на 2021-2023 годы. При его формировании учтены диверсифицированные источники финансирования проектов регионального развития.

Так, каталог технических заданий (ТЗ), который входит в План мероприятий состоит из 69 ТС на общую сумму почти 28,6 млрд грн, в том числе: государственный бюджет — 26 28 млрд грн; местные бюджеты — 1, 03 млрд грн; МТП, инвестиции, собственные и другие средства — 1,3 млрд грн.

План мероприятий разработан по четырем программам, в рамках которых в течение ближайших четырех лет будут внедряться проекты регионального развития.

Программа 1. «Экономический рост региона: конкурентоспособность, смарт-специализация, благоприятная бизнес-среда» ставит перед собой цель развития отраслей промышленности с высокой добавленной стоимостью и поддержку инноваций в таких сферах как: химическая, биохимическая, фармацевтическая, возобновляемая энергетика.

В частности, на восстановление деятельности региональной лаборатории ветеринарной медицины планируется потратить 304 900 000 грн, на создание установки по газификации угля и производства синтетического природного газа — 163 500 000 грн, на развитие туристической инфраструктуры — 121 900 000 грн и др.

На развитие Луганского национального аграрного университета — 187 млн ​​грн. Всего в Программу 1 вошло 21 ТЗ на сумму 974 800 000 грн.

В Программу 2. «Восстановление критической инфраструктуры региона» вошли 15 технических заданий на сумму 24,7 млрд грн.

Ключевые: железнодорожная ветка Кондрашевская-Нова — Лантратовка — 10, 01 млрд грн, электрификация железнодорожной ветки Попасная — Купянск — 7, 5 млрд грн и восстановления транспортно-логистической инфраструктуры — 1, 98 млрд грн.

На «Эффективное управление, ориентированное на человека» (Программа 3.) планируется направить 2,9 млрд грн.

На Программу 4. «Безопасность, национальная идентичность и целостное информационное пространство», в рамках которой продолжится развитие единой комплексной системы видеонаблюдения и обеспечения ГУ ГСЧС Украины в Луганской области спецтехникой и оборудованием для подводного и гуманитарного разминирования, а также будет создан региональный центр гуманитарного разминирования и реконструирована система централизованного оповещения, запланировано потратить 35, 7 млн грн

Кроме того, в области продолжат развивать маломощное FM-радиовещания и создадут археологический музей на базе Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Стратегия вызвала оживленную дискуссию о ее практической реализации. Отвечая на вопрос, Сергей Гайдай отметил:

«Чтобы изменить экономическую ситуацию, мы на время хотим освободить бизнес от налогов. Да, это приведет к определенным потерям для государственного бюджета. Но толчок для развития региона, возможности, которые откроются, и поступления, которые мы получим, полностью оправдают такие мероприятия ».

Следует значить, что главной целью Стратегии разработчики видят преобразование Луганщины на безопасную, комфортную территорию с динамичным развитием высокотехнологичных химических и агропромышленных кластеров, исторический и культурный центр сочетание индустриальных традиций и слобожанской семейной памяти.