В Луганской области с 1 марта — запрет на вылов раков

С целью усиления охраны, сохранения запасов и создание благоприятных условий для естественного воспроизводства популяции раков с 1 марта 2020 на рыбохозяйственных водных объектах Луганской области начинается запрет на ловлю раков.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.



«Установлен запрет на любой раков в период естественного воспроизводства, во время линьки и вынашивания икры в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области, с 1 марта 2020 по 30 июня 2020 (включительно) и с 20 августа по 30 сентября (включительно ) на водоемах Луганской области. В соответствии с подпунктом 4.5 «Правил любительского и спортивного рыболовства», Запрещается лов раков в нерестовый период, во время линьки и вынашивания икры, а также в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки », — сказано в сообщении.



В ведомстве призывают граждан быть ответственными и соблюдать установленный запрет на лов раков.

В случае выявления нарушений — лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с нормами действующего законодательства. Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн. за каждого незаконно выловленного рака