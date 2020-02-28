Политолог дал грустный прогноз по Донбассу и Крыму

Президент РФ Владимир Путин готов вести диалог касательно так называемых «ДНР» и «ЛНР». При этом российский глава хочет остаться в памяти народа как собиратель российских земель, поэтому вопрос Крыма для него закрыт.
Об этом заявил в комментарии InfoResist российский политолог Дмитрий Орешкин.
«Крым – это исключено (Путин не готов к компромиссу по Крыму, — ред.). Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина», – заявил эксперт.
При этом в обсуждении так называемых «ДНР» и «ЛНР» российский глава готов демонстрировать гибкость.
«Как-то уступить, потом как-то наступить. Во всяком случае, здесь есть о чем говорить. Желательно, конечно, говорить бесконечно и безрезультатно, но говорить и демонстрировать готовность к диалогу», – считает политолог.
Именно поэтому Владимир Путин уволил Владислава Суркова, который, по мнению Орешкина, имеет слишком жесткий для Украины имидж.
«Теперь ему нужен другой человек, который, как раз, и есть переговорщик, составитель разного рода схем, проектов. Козак устраивал такие ходы в Приднестровье. Его потом там обыграли так, что он оказался ненужным, но в принципе вот такой долгосрочный, бесконечный, демонстративный переговорный процесс – это как раз то, что нужно сейчас Путину», – отметил политолог.
Путину сейчас нужно договориться с Европой и США о налаживании каких-то нормальных отношений, потому что происходят явные экономические неудачи.
«Путин сейчас хочет улыбнуться Западу, вернуться к состоянию, которое называется «business as usual», наладить выгодную и для РФ, и для Европы экономическую деятельность. Но при этом оставить в стране территориальные вопросы, которые даже не обсуждаются, то есть Крым, в первую очередь», – рассказал Дмитрий Орешкин.
Кроме того, президент РФ будет продолжать диалог, касающийся «ДНР» и «ЛНР», однако этот диалог ни к чему в итоге не приведет.
«А вот Донбасс можно обсуждать бесконечно и безрезультатно. Войска оттуда Путин вывести не может, не хочет и вряд ли это сделает. Но поговорить о выводе может, согласовать какие-то дорожные карты может, а потом возложить ответственность за невыполнение на Зеленского или на украинскую сторону тоже может», – отмечает эксперт.
При этом Владимир Путин, считает Орешкин, не будет начинает активную фазу войны на территории Украины, так как для этого у нет нет ресурсов.
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«Он знает, что если сейчас начнет какую-то очередную фазу горячей войны, то к этому готовы в Украине, к этому готов Запад, это уже не будет неожиданностью. Путин уже не может всерьез угрожать Украине. То есть никакая крупная военная операция сейчас немыслима, потому что немедленно Запад отреагирует предоставлением летальных видов оружия и так далее. Путин даже боится сейчас на Беларусь наехать. Опять же, потому что к этому готовы», – заявил политолог.