Политолог дал грустный прогноз по Донбассу и Крыму

Президент РФ Владимир Путин готов вести диалог касательно так называемых «ДНР» и «ЛНР». При этом российский глава хочет остаться в памяти народа как собиратель российских земель, поэтому вопрос Крыма для него закрыт.

Об этом заявил в комментарии InfoResist российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Крым – это исключено (Путин не готов к компромиссу по Крыму, — ред.). Иначе зачем все это надо было затевать? Путин хочет остаться в памяти как собиратель российских земель. Вот он собрал всякие клочки, типа Южной Осетии, Абхазии, Крыма. Крым – вопрос не обсуждается, с точки зрения Путина», – заявил эксперт.

При этом в обсуждении так называемых «ДНР» и «ЛНР» российский глава готов демонстрировать гибкость.

«Как-то уступить, потом как-то наступить. Во всяком случае, здесь есть о чем говорить. Желательно, конечно, говорить бесконечно и безрезультатно, но говорить и демонстрировать готовность к диалогу», – считает политолог.

Именно поэтому Владимир Путин уволил Владислава Суркова, который, по мнению Орешкина, имеет слишком жесткий для Украины имидж.

«Теперь ему нужен другой человек, который, как раз, и есть переговорщик, составитель разного рода схем, проектов. Козак устраивал такие ходы в Приднестровье. Его потом там обыграли так, что он оказался ненужным, но в принципе вот такой долгосрочный, бесконечный, демонстративный переговорный процесс – это как раз то, что нужно сейчас Путину», – отметил политолог.

Путину сейчас нужно договориться с Европой и США о налаживании каких-то нормальных отношений, потому что происходят явные экономические неудачи.

«Путин сейчас хочет улыбнуться Западу, вернуться к состоянию, которое называется «business as usual», наладить выгодную и для РФ, и для Европы экономическую деятельность. Но при этом оставить в стране территориальные вопросы, которые даже не обсуждаются, то есть Крым, в первую очередь», – рассказал Дмитрий Орешкин.

Кроме того, президент РФ будет продолжать диалог, касающийся «ДНР» и «ЛНР», однако этот диалог ни к чему в итоге не приведет.

«А вот Донбасс можно обсуждать бесконечно и безрезультатно. Войска оттуда Путин вывести не может, не хочет и вряд ли это сделает. Но поговорить о выводе может, согласовать какие-то дорожные карты может, а потом возложить ответственность за невыполнение на Зеленского или на украинскую сторону тоже может», – отмечает эксперт.

При этом Владимир Путин, считает Орешкин, не будет начинает активную фазу войны на территории Украины, так как для этого у нет нет ресурсов.