В опорной школе Новопсковской ОТГ объявлен карантин до 9 марта

С 28 февраля по 9 марта 2020 в Новопсковском опорном учебном учреждении за исключением филиалов временно приостановлено образовательный процесс.

Об этом сообщается на сайте Новопсковской ОТГ

Такое решение принято комиссией по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций Новопсковской поселковой территориальной громады с целью недопущения возникновения эпидемии гриппа и ОРВИ, распространения заболеваемости среди участников образовательного процесса (Протокол №4 от 27.02.2020 года)