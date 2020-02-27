Обстрел кладбища в Попасной прокуратура квалифицировала как нарушение законов и обычаев войны (ФОТО)

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области совместно со следователями 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях задокументировали результаты обстрела, осуществленного вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ в Луганской области 18 февраля 2020 .

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

В нарушение норм международного гуманитарного права, а именно статьи 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и статьи 25 Гаагской конвенции 1907 года, указанные вооруженные формирования с применением запрещенного минского договоренностями вооружения осуществили циничный обстрел городского кладбища, расположенного на восточной окраине прифронтового города Попасная.



В ходе осмотра эпицентра обстрелов прокуроры зафиксировали три воронки от снарядов диаметром 2 м 80 см, 2 м 50 см и 2 м 60 см, многочисленные повреждения надгробных памятников, крестов и оград для могил. По данным следствия, огонь велся из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

По результатам осмотра места происшествия изъяты металлические фрагменты (обломки), которые остались в результате взрыва вражеских снарядов.

По данному факту прокуратура Луганской области начала уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).