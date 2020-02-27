Луганщина: какую погоду прогнозируют на конец зимы и начало весны

Завтра, 28 февраля, в Луганской области облачно. Небольшой дождь. Видимость хорошая 8-10 км. в осадках 4-6 км. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-8 тепла, днем ​​4-9 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-7 тепла, днем ​​7-9 тепла.



по городу Луганск

Облачно. Небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 5-7 тепла, днем ​​7-9 тепла.

В субботу, 29 февраля, в регионе ожидается облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м / с. Температура ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 2-7 тепла

И в первый день весны, 1 марта, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10, м / с. Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 4-9 тепла.