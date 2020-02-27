С Крымом и Донбассом: в Кабмине рассказали о вступлении Украины в НАТО

Сегодня, 27 февраля, во время общения в Twitter вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО сможет принять Украину в Альянс даже если Крым и Донбасс будут оккупированными.

Об этом пишет Диалог

По его словам, это вполне возможно. Кулеба подчеркнул, что План действий по членству в НАТО был подан Украиной еще в 2008 году и с того времени находится на рассмотрении. О новых заявках он не сообщил.

Чиновник отметил, что правительство активно работает над тем, чтобы произошло вступление в Евросоюз, и для этого подписывает ряд важных документов и создает программы. То же самое происходит и с НАТО.

Правительство хочет добиться участия в программе расширенных возможностей. Кулеба отметил, что проевропейская интеграция неотвратима, как и движение к НАТО.