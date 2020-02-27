Лисичанская библиотека получила книжный подарок из Львова

На этой неделе библиотека для детей № 1 Лисичанской централизованной библиотечной системы получила замечательный книжный подарок от львовских детей.

Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета.

В рамках акции «Книги на украинском для библиотек на Востоке», которая проходит во Львове при поддержке информационно-образовательного проекта «Сонцельвы», учреждения дошкольного образования г.. Львов № 180 и № 25 собрали и отправили около 70 книг для детей Лисичанска. Это украинские народные сказки, книги современных украинских писателей, познавательная литература издательств «Пегас», «Белкар-книга», «Рідна школа», издательство «Старого Льва» и другие.

Эта акция стала продолжением сотрудничества между Лисичанском и Львовом в направлении продвижения детского чтения и развития культурных отношений.