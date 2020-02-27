Загадочная история: почему рупор «ЛНР» удалил новость с предложением Пасечника об обмене комендантского часа

В сети гадают, почему с сайта сепаратистской газеты «21 век» исчезла новость о предложении главаря «ЛНР» Леонида Пасечника отменить комендантский час.

Напомним, что Пасечник 25 февраля высказал предложение убрать комендантский час в некоторых городах (к примеру, Луганске, Алчевске) и оставить его только в «прифронтовых районах», потому что якобы все «темные дела творятся ночью, когда нет людей».

Впоследствии эта новость с сайта «21 века», который был первоисточником, исчезла. Хотя сохранилась в кэше Google

Источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд» считает, что новость удалена, вероятно, не из-за самого комендантского часа, а из-за того, что далее по тексту Пасечник «наезжает» на «полицию» в вопросе бездействия в борьбе с наркопреступностью.