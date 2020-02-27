Загадочная история: почему рупор «ЛНР» удалил новость с предложением Пасечника об обмене комендантского часа

В сети гадают, почему с сайта сепаратистской газеты «21 век» исчезла новость о предложении главаря «ЛНР» Леонида Пасечника отменить комендантский час.
Напомним, что Пасечник 25 февраля высказал предложение убрать комендантский час в некоторых городах (к примеру, Луганске, Алчевске) и оставить его только в «прифронтовых районах», потому что якобы все «темные дела творятся ночью, когда нет людей».
Впоследствии эта новость с сайта «21 века», который был первоисточником, исчезла. Хотя сохранилась в кэше Google
Источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд» считает, что новость удалена, вероятно, не из-за самого комендантского часа, а из-за того, что далее по тексту Пасечник «наезжает» на «полицию» в вопросе бездействия в борьбе с наркопреступностью.
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«Возникает вопрос — по какой причине Юрову (Юрий Юров, — известный сепаратист, редактор «21 века», — ред.) (а он человек очень «системный», и услужливый) дали указание удалить ее? Особенно учитывая, что в газете (бумажной) она уже все равно имеется? Загадка. Но как мне кажется статью удалили вовсе не из-за комендантского часа. В ней же Пасечник говорит следующую примечательную фразу: «Был случай, когда задержали руководителя отдела МВД, который лично развозил наркотики на своем автомобиле. Как вы себе это представляете? Пока были казаки наркотиков не было. Вернулась полиция – вернулись наркотики. До тех пор пока мы на все это будем закрывать глаза, и пока мы об этом будем молчать, с нашего молчаливого согласия это будет продолжаться. Те воротилы и наркоманы будут убивать наших детей. Мы должны задействовать в решении этого вопроса наше молодежное крыло, наших активистов и членов нашей общественной организации. Они должны собирать эту информацию и передавать ее на «горячую линию», которая должна быть создана» (с). Что является «наездом» на сами знаете кого. А он этого очень не любит», — отметил источник.