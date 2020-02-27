Что планируют делать власти с подтоплением домов в Боровском. ФОТО

26 февраля рабочая группа по преодолению последствий подтопления жилых домов на северной окраине поселка Боровское (улицы Киевская и Красная) во главе с и.о. Северодонецкого городского головы Вячеславом Ткачуком непосредственно на месте рассматривала пути их решения .

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как указано, главная причина подтопления — поднятие уровня грунтовых вод, что привело к воспроизведению ранее исчезнувших озер Боровенское, Красное, Аниськино и Знаменское.

Несмотря на принятые меры — повышение уровня дамбы 24-25 февраля спецтехникой КП «СКС» на озере Красное, в зоне подтопления находятся более 10 жилых домов, в которых проживают около 20 человек .

«То, что на этой неделе произошло в поселке подтопление более десятка жилых домов, в три из которых невозможно попасть — это следствие слабой противопаводковой подготовки руководством поселка Боровское. Ранее такие мероприятия всегда были и всегда на это было финансирование. И проводятся они заранее. Сегодня — это результат такой безответственности. Мы побывали на трех озерах. Первое, озеро Красное, прорвало и, как следствие, началось активное и сильное затопление части поселка. Мы 24 февраля направили туда экстренно спецтехнику и восстановили там дамбу», — сообщил Вячеслав Ткачук.

Он отметил, что вода из озера Красное в поселок не поступает. Был сделан экскаватором дренаж, и вода самотеком поступает в озеро Боровенское. А в озере Аниськино прорвало дамбу шириной около метра, и из него вода поступает в поселок .