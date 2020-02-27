В «Голосе» представили свою стратегию деоккупации Донбасса и Крыма

Народные депутаты партии «Голос» во главе с Сергеем Рахманиным предложили план прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма.

Об этом они заявили во время презентации Музее истории Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Нардепы описали несколько этапов деоккупации украинских территорий:

Первый этап объясняет принцип «Долгосрочного прекращения огня», это предложение имеет целью уточнить места расположения и порядка пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), направленное на облегчение пересечения линии разграничения гражданским населением и страхование от незаконного проникновения представителей незаконных вооруженных формирований.

Второй этап предлагает «Создание демилитаризованои зоны», привлечение международной полиции и закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГПСУ, ВСУ и НГУ вне демилитаризованой зоны, а также обустройство необходимой инфраструктуры.

Третий этап посвящен «Началу процесса разоружения», который предусматривает согласование условий, порядка и сроков отвода, учета, временного хранения и дальнейшего вывода (ликвидации) с территории ВОТ ДЛО тяжелого вооружения и бронетехники.

Четвертый этап имеет целью «Создание предпосылок деоккупации», который разъясняет согласование последовательных практических шагов, направленных на совместное участие в системном процессе постепенного полного разминирования территории Донецкой и Луганской областей.

Пятый этап предлагает «Непосредственный процесс деоккупации», который предусматривает, обеспечивает и финализирует обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут осуществлять управление при реинтеграции.

Сами же авторы подчеркивают, что перечень этих этапов не является исчерпывающим и нуждается в пополнении.