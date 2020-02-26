Копы проводят обследование подтопленных домов в Боровском

Сейчас полицейские проводят обследование подтопленных домов в Боровском, что под Северодонецком. Установлено, что 8 усадеб затоплены, в 6-х из которых проживают люди. Участковые инспекторы оказывают помощь пострадавшим и принимают меры по недопущению фактов мародерства.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Организовано круглосуточное дежурство участковых офицеров полиции в поселке, каждому владельцу пострадавшего в результате подтопления домовладения предоставлено контактную информацию дежурного.

Если Вы нуждаетесь в помощи полиции, звоните «102».