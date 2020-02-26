Появилось видео из Боровского, где подтоплены жилые дома

В Боровском, что на Луганщине, подводные воды затопили дворы и огороды десяти домовладельцев. Из-за подтопления погребов местные остались без консервации и запасов овощей.

Об этом сообщается в сюжете Суспільного.

Без резиновых сапог на свой двор пенсионерка Любовь Самойлова съемочную группу не пускает. Оно и понятно. Там воды по колено. На огороде и того больше — почти метр. Грунтовыми водами, говорит женщина, затопило погреб и подвал, где она хранила продукты. Подмыло фундамент.

— Двор, огороды. Люди не могут во двор зайти. Это второй год у нас такое. На первый год было меньше воды. В этом году много. Вчера здесь было наводнение. Нельзя было пройти. Вода стремительно текла, — говорит секретарь Боровского поселкового совета Елена Гребенчук.

По словам депутата Северодонецкого городского совета Ларисы Летучей, из-за остановки водонасосных станций химического комбината, которые брали воду из озер для нужд предприятия, начали возрождаться источники.

Чтобы приостановить подтопления коммунальщики утром тракторами нагребли песчаную дамбу. Она продержится до первого дождя.

По словам депутата, домовладельцы подтопленных дворов убытки могут возместить. Для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Северодонецкий исполком.