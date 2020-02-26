Пристайко рассказал о плане «Б» для Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о необходимости поиска подходов, которые будут отличаться от Минского процесса с целью завершения войны в Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сообщил журналистам.

В частности, его спросили, обсуждается ли украинской властью «план Б», например, построения стены, если не удастся реализовать намерение президента Владимира Зеленского за год завершить войну на Донбассе.

Глава МИД заявил, что глава Украинского государства обсуждает эти проблемы, и также работает команда, в которую входят не только представители внешней политики, но и представители безопасности и обороны.

«Президент действительно говорил о том, что существует» план Б «. Но это не значит, что» план Б «- это бетонная стена высотой шесть метров», — заявил Пристайко.

В этой связи глава МИД сказал, что речь идет скорее об изменениях, которые отличаются от Минского процесса, и, в частности, о миротворческой миссии, которой нет в Минском процессе.

«Но это какое-то изменение, которое бы нам позволило продвинуться вперед», — сказал Пристайко.