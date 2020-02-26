Сколько получает руководящий штат Луганской ОГА: СМИ узнали подробности

Издание Свои.City рассказало, сколько получают главы Луганской и Донецкой областей и их заместители и из чего состоит заработок чиновников.

Так, издание отправило запросы в Донецкую и Луганскую ОГА о зарплате в январе 2020 года руководящего аппарата облгосадминистрации.

В частности, сейчас руководящий штат Луганской ОГА минимальный – глава области, его заместитель и руководитель аппарата. Зарплата чиновников состоит из оклада и надбавок, которые в общей сумме значительно выше оклада.

В январе глава Луганской ОГА Сергей Гайдай получил 44 109,96 грн. Из них сам оклад — 35 520 грн, надбавка за выслугу лет – 3 196,80 грн. и за доступ к гостайне – 5 328 грн.

У заместителя главы Луганской ОГА Екатерины Безгинской общие начисления по заработной плате в январе 2020 года составили 59 787,57 грн. Из них: оклад – 26 428,58 грн., надбавка за выслугу лет – 13 214,28 грн., за интенсивность – 15 857,14 грн. и премия 7 928,57 грн. Из зарплаты чиновника вычли 3 703,09 грн. после перерасчета зарплаты за декабрь 2019 года .

А вот руководитель аппарата Луганской ОГА Ирина Калинина получила 56 265,16 грн., из которых: оклад – 22 200 грн., надбавка за ранг – 700 грн., за выслугу лет – 11 100 грн., за доступ к гостайне – 2 220 грн., за интенсивность – 13 320 грн., премия – 6 660 грн.

Как видно, итоговый заработок чиновника во многом зависит от надбавок. За их счет итоговая сумма может вырасти в 2,5 раза от изначального оклада. Впрочем, размер надбавок зависит от размера должностного оклада, пишет издание.

О том, какие зарплаты были в январе у топ-руководства соседней Донецкой области, читайте в материале Свои.City