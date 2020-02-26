Студентам с линии соприкосновения будут выплачивать социальную стипендию

Сегодня, 26 февраля, Кабинет министров Украины принял решение, что студенты на линии соприкосновения будут получать социальную стипендию.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает УНН .
Размер стипендии будет составлять:
— для студентов учреждений профессионального передвысшего образования — 890 гривен;
— для студентов высших учебных заведений — 1180 гривен;
— для студентов учреждений профессионального передвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — 2360 гривен.
Отмечается, что соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.
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«Также социальную стипендию получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица», — резюмировал премьер.