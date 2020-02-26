Подруга НВФ «ДНР» Чичерина опубликовала фото из Борисполя. В СБУ и ГПСУ отреагировали

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе и получает ордена за дружбу с так называемой «ДНР», запостила фото якобы из аэропорта «Борисполь».
«Доброе утро, Борисполь» , — подписала она фотоснимок.
В Службе безопасности Украины сообщили «Украинской правде», что Чичериной давно запретили въезд в Украину.
А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.
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«Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт «Борисполь». Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года», -сообщил пресс-секретарь ГПС Андрей Демченко