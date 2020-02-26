Подруга НВФ «ДНР» Чичерина опубликовала фото из Борисполя. В СБУ и ГПСУ отреагировали

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, которая давно известна поддержкой боевиков на Донбассе и получает ордена за дружбу с так называемой «ДНР», запостила фото якобы из аэропорта «Борисполь».

«Доброе утро, Борисполь» , — подписала она фотоснимок.

В Службе безопасности Украины сообщили «Украинской правде», что Чичериной давно запретили въезд в Украину.

А в Госпогранслужбе назвали фото провокацией.