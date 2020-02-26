Из-за поднятия уровня грунтовых вод подтапливаются дома в поселке под Северодонецком

На северной окраине поселка Боровское (Северодонецкий горсовет) по улицам Киевская и Красная подтапливаются жилые дома.

Об этом шла речь на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Северодонецком городском совете, сообщает пресс-служба горсовета.

Это уже второе подобное заседание, однако несмотря на принятые меры, ситуация ухудшается: в зоне подтопления находятся уже 10 жилых домов, в которых проживают около 20 человек.

«Происходит это бедствие из-за поднятия уровня грунтовых вод, в результате чего начали воспроизводиться озера Боровенское, Красное, Знаменское, которые в свое время исчезли. Когда-то отток воды из этих озер происходил по проливу, пролегавший через сегодняшний центр поселка, и который на сегодня не существует — на нем построены дома», — сказано в сообщении.

В ходе заседания было решено, что наиболее реальным выходом из ситуации является восстановление ирригационной системы, с отводом воды в обход поселка.

На месте событий будет проведено дополнительно выездное совещании, где определят место прокладки канала и необходимые для этого средствами.

Проблемой при этом является то, что канал должен прокладываться по земле Попаснянского района, находящихся в пользовании государственного предприятия «Северодонецкое лесоохотничье хозяйство».