Зеленский уверяет, что Крым не станет ценой мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет «разменной монетой» с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.

Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.