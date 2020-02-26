Зеленский уверяет, что Крым не станет ценой мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет «разменной монетой» с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
Об этом он заявил на брифинге, передает РБК-Украина.
Зеленский отметил, что Крым не снимается с повестки дня.
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«Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки дня, сможет стать ценой мира в Донбассе», — сказал Зеленский на форуме «Age of Crimea 2020» в Киеве.