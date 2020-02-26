Сурков считает, что РФ не вернет оккупированный Донбасс Украине

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, курировавший отношения с Украиной, уверен, что оккупированная часть Донбасса не вернется под контроль украинского правительства.

Об этом он заявил в интервью изданию «Актуальные комментарии«.

В частности, у Суркова спросили «вернется ли Донбасс в состав Украины», на что он ответил:

«У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести».

При этом Сурков цинично заявил, что война на Донбассе — это «дело мутное, муторное. Но нужное».

