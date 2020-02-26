Северодонецкая многопрофильная больница станет опорной

Такое решение поддержано 25 февраля во время совещания с Премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, которое состоялось в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

В мероприятии приняли участие председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, его заместитель Екатерина Безгинская и директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Валентин Шкорубский.

«Правительство поддержало создание в Северодонецке областной клинической больницы. Северодонецкая городская многопрофильная больница войдет в перечень наших опорных учреждений здравоохранения. Такое решение принято на сегодняшнем заседании. Кстати, это учреждение подало предложения на 19 пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Среди них все основные — лечение инфаркта, инсульта, медицинская помощь при родах и новорожденным в сложных случаях. Это очень важно для жителей Луганщины », — отметил Сергей Гайдай.

Когда соответствующее решение утвердят на заседании правительства, средства будут предоставлены из госбюджета.

Как отметил Сергей Гайдай, это позволит местным жителям и переселенцам получать необходимую медицинскую помощь в городе, не выезжая в другие населенные пункты.

Всего из 29 учреждений, запланированных в области для преобразования в рамках медицинской реформы, 28 уже получили статус коммунальных некоммерческих предприятий (97% автономизации).

Также напомним, что в регионе уже определены пять опорных учреждений здравоохранения. Это коммунальные некоммерческие предприятия: Лисичанская многопрофильная больница, Рубежанская центральная городская больница, Беловодская многопрофильная больница, Сватовская многопрофильная больница и Старобельское районное территориальное медицинское объединение.

