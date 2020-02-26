В ходе обстрелов в Ореховом повреждено остекление в трех домах

Во время обстрелов 18 — 24 февраля было повреждено остекление трех домов, никто из жильцов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной миссии «Пролиска».

Так, в двух домах по ул. Центральной взрывной волной выбило стекла. Также повреждено остекление дома по ул. Южной.

25 февраля сотрудники гуманитарного центра Пролиска — Золотое передали жителям трех домовладений материалы для экстренных ремонтов, предоставленные UNHCR Ukraine — Aгентство ООН по делам беженцев в Украине – тарпаулин и полиэтиленовую пленку, добавили в пресс-службе.