В ходе обстрелов в Ореховом повреждено остекление в трех домах

Во время обстрелов 18 — 24 февраля было повреждено остекление трех домов, никто из жильцов не пострадал.
Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной миссии «Пролиска».
Так, в двух домах по ул. Центральной взрывной волной выбило стекла. Также повреждено остекление дома по ул. Южной.
25 февраля сотрудники гуманитарного центра Пролиска — Золотое передали жителям трех домовладений материалы для экстренных ремонтов, предоставленные UNHCR Ukraine — Aгентство ООН по делам беженцев в Украине – тарпаулин и полиэтиленовую пленку, добавили в пресс-службе.comments powered by HyperComments