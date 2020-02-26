Пернатый друг: вблизи Попасной вместе с военными «служит» боевой гусь. ФОТО

Вблизи прифронтовой Попасной (Луганская обл.) вместе с военными 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Вооруженных Сил Украины (72 ОМБР) «несет службу» боевой гусь Григорий.

Об этом пишут «Донецкие новости» со ссылкой на соцсети.

На днях Гриша даже попал под артиллерийский обстрел.

«Знакомьтесь – это Гриша, и он настоящий боевой гусь. Григорий уже не в первый раз на фронте. Это его вторая ротация на восток», – рассказал пресс-офицер бригады Роман Чоп.

Птица пережила артобстрел, и «ему это не понравилось».