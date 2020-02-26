Всеукраинская акция «Сердце к сердцу» стартует на Луганщине с 1 апреля по 3 мая: названа цель

Уже пятнадцатый год подряд как на Луганщине, так и по всей Украине, состоится акция Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу».

В этом году она будет называться «Детское сердце, живи», сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Цель акции — сбор средств на приобретение кардиореанимационного медицинского оборудования для детских больниц области.

В прошлом году наша область собрала в период проведения четырнадцатой акции 94 580, 77 гривен.

На эти средства было приобретено и передано в Областную детскую больницу электрокардиограф и монитор пациента, что позволило лечить детей на более качественном уровне.

Всего за четырнадцать лет деятельности фонда областным детским больницам Украины было передано медицинское оборудование на общую сумму 41193282, 65 гривен.