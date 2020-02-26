Всеукраинская акция «Сердце к сердцу» стартует на Луганщине с 1 апреля по 3 мая: названа цель

Уже пятнадцатый год подряд как на Луганщине, так и по всей Украине, состоится акция Всеукраинского благотворительного фонда «Сердце к сердцу».
В этом году она будет называться «Детское сердце, живи», сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
Цель акции — сбор средств на приобретение кардиореанимационного медицинского оборудования для детских больниц области.
В прошлом году наша область собрала в период проведения четырнадцатой акции 94 580, 77 гривен.
На эти средства было приобретено и передано в Областную детскую больницу электрокардиограф и монитор пациента, что позволило лечить детей на более качественном уровне.
Всего за четырнадцать лет деятельности фонда областным детским больницам Украины было передано медицинское оборудование на общую сумму 41193282, 65 гривен.comments powered by HyperComments