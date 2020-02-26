В некоторых школах Старобельска и района введен карантин

В некоторых школах г. Старобельска и района снова введен карантин в связи с большим количеством заболевших ОРЗ среди учащихся, учителей и персонала.

Об этом сообщают «Старобельские новости».

Как указано, Старобельская СООШ I-III ст. №3, Старобельская ООШ I ст. №1 и Калмыковская школа закрыты на карантин до 28 февраля.

С 25 февраля по 3 марта закрылись Старобельская гимназия, Старобельская ООШ I-II ст. №1, Старобельская ООШ I ст. №2 и ОУЗ «Половинкинская ООШ I-III ст.».

В школе №4 карантин с 25 февраля .