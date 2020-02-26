На Луганщине руководитель теруправления водного хозяйства «погорел» на «откате» в 100 тысяч гривен

Чиновник вместе с другим сотрудником требовали и получили от директора коммерческой структуры указанную сумму как «откат».

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины

Во вторник, 25 февраля, обоих фигурантов задержали оперативники управления стратегических расследований в Луганской области Национальной полиции совместно с прокуратурой Луганской области. Во время проведения санкционированных обысков служебных кабинетов задержанных правоохранители изъяли 100 000 гривен.

Указанные средства руководитель и служащий территориального управления водного хозяйства требовали от предпринимателя как «откат» за заключение договора на поставку каменного угля и осуществления оплаты бюджетных средств за указанную продукцию. Размер «отката» составлял почти 30% от суммы заключенного договора.

Сейчас оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.