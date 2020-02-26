Мины, снаряды, гранаты и патроны: возле Трехизбенки обнаружен схрон. ФОТО

В Луганской области обнаружено место незаконного хранения арсенала оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру схрона выявлено шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила.

Из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте.

Устанавливаются лица, причастные к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию арсенала проводились во взаимодействии с пиротехническими подразделениями ГСЧС.