Температурный контроль на КПВВ с ОРДЛО: Аваков сделал заявление

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, на заседании координационного совещания, касающегося ситуации относительно распространения нового коронавируса 2019-n-CoV с участием секретаря Совета безопасности и обороны Алексея Данилова, руководства Нацполиции, Госпогранслужбы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Министерства здравоохранения и Государственной миграционной службы, заявил, что все граждане, которые прибывают на территорию Украины будут проходить температурный скрининг.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ДонПресс

Так, Аваков заявил, что руководство Минздрава и ГПСУ приняли решение о проведении температурного скрининга всем гражданам, которые прибывают на территорию Украины.

«Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как посредством авиасообщения, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе 232», — сообщил Аваков.

Министр добавил, что температурный контроль планируют ввести и на КПВВ на линии разграничения с временно аннексированным Крымом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

По его словам группы из пограничников и медиков будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты.