Расстреляли дом из автомата: в ОРЛО произошло двойное убийство

Во временно неподконтрольной Кадиевке (Стаханов) ночью 24 февраля произошло двойное убийство.

Об этом сообщает источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд».

По его словам, двое мужчин после конфликта с жителями частного дома на улице Чернышевского, 42, расстреляли дом по указанному адресу из автомата. Соседи, услышав стрельбу, вызвали так называемую «полицию».

На месте преступления были обнаружены трупы гражданина 1975 года рождения, с пулевым ранением головы, и гражданки 1976 года рождения, с пулевыми ранениями грудной клетки и левого плеча. Также на месте происшествия был обнаружен автомат АКС-74.

За совершение преступления были задержаны местных жителей — парни 1990 и 1991 года рождения.