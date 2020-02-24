Радиостанции Донбасса перевыполняют языковые квоты

В Луганской области объем ведения радиопередач на украинском языке составил 90% в 2019 году и по сравнению с 2018 годом вырос на 4% (86%). В Донецкой области этот показатель составил 82% в 2019 году и 80% в 2018 (прирост — 2%).

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«А Вы знали, что благодаря языковым квотам на радио украинский язык сегодня объединяет страну от запада до востока, от севера до юга? Местные и региональные радиостанции Украины перевыполняют языковые квоты по собственной инициативе — и в Сумской и в Житомирской, и в Луганской, и в Донецкой, и в Херсонской и Харьковской областях. Ежегодно доля украиноязычных песен и передач в эфире большинства местных вещателей неуклонно растет. Мы усиливаем информационное пространство Украины на украинском языке», — сообщил он.